انت الان تتابع خبر حريق داخل معمل مياه في المثنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق اندلع داخل كميات كبيرة من لتغليف الكارتون والمواد البلاستيكية داخل معمل اللجين لتعليب المياه في قضاء الرميثة في محافظة المثنى".



وأشارت إلى أنها "طوقت الحريق وأبعدت خطر انتشار النيران إلى الخطوط الإنتاجية وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".