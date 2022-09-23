بعد الهجوم السيبراني على «أوبر تكنولوجيز»... القبض على شاب في بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة أنها ألقت القبض على شاب (17 عاماً) في أكسفوردشير للاشتباه بارتكابه قرصنة إلكترونية، وأن اعتقاله جاء في إطار تحقيق تدعمه الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية.

وذكرت شرطة مدينة لندن في بيان على «تويتر» أن الفتى اعتُقل مساء أمس الخميس وما زال محتجزاً.

وتحقق الشرطة بشأن مجموعة التسلل الإلكتروني «لابسوس$» التي قالت شركة «أوبر تكنولوجيز» لتوصيل الركاب بالسيارات إنها مسؤولة عن هجوم سيبراني أجبرها على إغلاق بعض شبكاتها الداخلية مؤقتاً في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم يتسن للشرطة تأكيد ما إذا كان إلقاء القبض على الشاب مرتبطاً بهذا التحقيق.