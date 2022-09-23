انت الان تتابع خبر أوكرانيا تعلن استعادة منطقة جديدة من القوات الروسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، استعادة بلدة من القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، تزامنا مع تنظيم موسكو استفتاءات بشأن ضم مناطق عديدة تسيطر عليها في أوكرانيا.



وقال أوليكسي غروموف المسؤول في هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية للتلفزيون، إن "الجيش الأوكراني استعاد ياتسكيفكا".

والسيطرة على هذه البلدة الواقعة على الضفة الشرقية لبحيرة أوسكيل تؤكد استمرار الهجوم المضاد، الذي سبق أن أتاح لكييف استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة في منطقة خاركيف المجاورة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، بدأت "استفتاءات" الضمّ في المناطق الأوكرانية الخاضعة بشكل كامل أو جزئي لسيطرة روسيا، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية، في خطوة اعتبرتها كييف والدول الغربية "صورية".

ومن المقرر أن يستمر التصويت الذي بدأ عند الساعة الـ5 بتوقيت غرينتش، حتى 27 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا، وفي منطقتَي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة الروس، في خضمّ الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وكانت السلطات، التي عيّنتها موسكو في أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت الثلاثاء، عزمها على تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا، وذلك بدءًا من 23 ولغاية 27 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وهذه الاستفتاءات التي يجري الإعداد لها منذ شهور، ستكون مشابهة للاستفتاء الذي أجري في عام 2014 في القرم، وأضفى الطابع الرسمي على ضمّ روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية.