انت الان تتابع خبر قرار فلسطيني جديد يخص طلب العضوية الكاملة بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

أفاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، أن السلطة الوطنية الفلسطينية قررت في الوقت الحالي عدم تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي؛ من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



وقال رباح، إن "القيادة الفلسطينية لن تقدم في الوقت الحالي مشروع قرار للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة"، مرجعاً ذلك إلى التحركات الأمريكية المناهضة لمثل هذه الخطوة".

وأضاف رباح: "لن نقدم طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي في الوقت الحالي؛ خاصة في ظل تلويح الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده".

وأشار إلى أن "واشنطن كثفت في الآونة الأخيرة جهودها الدبلوماسية للحيلولة دون حصول الفلسطينيين على موافقة 9 من الدول الأعضاء بمجلس الأمن لطرح المشروع للتصويت".

ولفت المسؤول الفلسطيني، إلى أن مثل هذه الإجراءات الدبلوماسية "حالت دون تقديم الطلب الفلسطيني للمنظمة الأممية".

وفيما يتعلق بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد دعمه لحل الدولتين، قال رباح، إن "إسرائيل تضع شروطاً تلغي حل الدولتين وتمنع قيام دولة فلسطينية“، مضيفاً: "تصريحات لابيد استهلاكية ولإرضاء الإدارة الأمريكية ولا تحمل أي جديد".

وتمكن الفلسطينيون في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 من الحصول على وضع مراقب في الأمم المتحدة، في حين تحتاج العضوية الكاملة لموافقة مجلس الأمن الدولي.