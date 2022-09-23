انت الان تتابع خبر تراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى منذ 37 عاماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - اقتصاد

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاما.



وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1,1170 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ مطلع العام 1985، بعدما رفع بنك إنجلترا أمس الخميس تكاليف الاقتراض بـ (50) نقطة أساس.

وأعقب ذلك زيادة أعلنها الاحتياطي الفدرالي بثلاثة أرباع النقطة، وسط توقعات بزيادات إضافية.

كما ارتفع الدولار مقابل اليورو الذي بلغ 0,9753 دولارا، في انخفاض غير مسبوق للعملة الأوروبية الموحدة منذ 20 عاما.

وبينما ترفع المصارف المركزية حول العالم تكاليف الإقراض، تبنى الاحتياطي الفدرالي على وجه الخصوص موقفا متشددا إذ أكد مسؤولون بأنهم لن يتراجعوا إلى حين السيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 4 عقود، وإن تم ذلك على حساب الاقتصاد.

وتتركز أنظار المستثمرين الآن على لندن، حيث من المرتقب بأن يعلن وزير المال الجديد كواسي كوارتنغ ميزانية مصغّرة تهدف لدعم العائلات والأعمال التجارية.