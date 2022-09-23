المرصد السوري: ارتفاع حصيلة ضحايا قارب المهاجرين إلى 81 قتيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد ضحايا "مركب الموت" الذي غرق في عرض البحر بالساحل السوري، وصل لنحو 81 شخصاً من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول البحث عن ناجين أو جثث لضحايا آخرين، حيث لا يزال مصير نحو 50 آخرين مجهولاً حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار قبل ساعات، إلى أن أن حصيلة الذين قضوا غرقاً في عرض البحر على خلفية غرق "مركب الموت" بالساحل السوري، ارتفعت إلى 62 شخص من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية، في الوقت الذي تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين، والذي يقدر عددهم بما لا يقل عن 70 شخص أيضاً، إذ أكد بعض الناجين أن أكثر من 150 شخص كانوا على متن القارب خلال رحلة الموت من لبنان إلى إيطاليا.

وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن الكثير من السوريين الذين لقوا حتفهم في عرض البحر باعوا أملاكهم في سورية في سبيل حلم الوصول إلى أوروبا، بعد أن ضاق بهم الحال ضمن الأراضي اللبنانية.