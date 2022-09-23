شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس النواب: الحوار الوطنى يدعم خطى الإصلاح ويعزز مسار الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى يلقى الضوء على كافة الملفات الحيوية والمحورية سواء اجتماعية وثقافية وغيرها من الملفات الهامة التى تعد جزء رئيسي من رؤية مصر 2030 خاصة القضايا الاقتصادية والسياسية والتي يتطلع إليها مختلف القوى المشاركة في الوصول لمسيرة تدعم خطى الإصلاح السياسي وتعزز مسار الاقتصاد الوطنى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى يتمتع بالتنوع التنوع والتكامل الممثل لكل طوائف الشعب المصري بإدارة الحوار، والذي سينعكس بالتبعية على مسار المناقشات لما يتضمنه مجلس الأمناء من خبرات لها ثقل في تخصصها واهتمامها بالمصلحة العامة، وهو ما يضفي مناخ إيجابي لعملية الحوار، لينجح في وضع خارطة طريق ترسخ لمرحلة جديدة في بناء الوطن.

وأكد عضو النواب، أن إخضاع رؤية مصر 2030 لمزيد من الحوار، وأن تكون ضمن عناصر ومخرجات الحوار الوطني بحثا عن مزيد من التشاركية والتوافق المجتمعي حول رؤية مصر خلال السنوات القادمة في المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يؤكد الجدية فى التعامل مع القضايا والملفات الحيوية من قبل الحوار الوطنى والقائمين عليه، فى ظل ما يحظى به من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ودعم لضمان الخروج بالشكل المطلوب وتحقيق الفلسفة والأهداف المنشودة على أرض الواقع.