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مستهدفات حكومية لخفض نسب المعدل السكانى والأمية واستقرار الأسعار..بالأرقام

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القاهرة - سامية سيد - ألقت وثيقه التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) الضوء علي أبرز المستهدفات في مجال التنمية الاجتماعية. 

 

وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا المستهدفات الحكومية : 

 

1- مواصلة خفض معدل النمو السكاني من نحو 2% عام 18/19 إلى نحو 1.8% في عام الخطة.

 

2-  خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة إلى نحو 17% في نهاية عام الخطة.

 

3- تحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم العام 10% في نهاية عام الخطة. ايتية والحديثة .

 

4- خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7% عام 19/20 إلى ما دون 25% في عام 2022/2023 وتحت خط الفقر المدقع من 4.5% إلى نحو 3,8%.

 

5-  الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (20) نقطة مئوية فيما بين المحافظات.

 

6- زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة. 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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