شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع جوهرة ميلان خلال المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مسئولي نادي تشيلسي الإنجليزي يخططون وراء التعاقد مع المهاجم البرتغالي الشاب لياو نجم نادي ميلان الإيطالي، بعدما نجح اللاعب فى لفت إنتباه مسئولي الفريق والعديد من الأندية الأوروبية الكبري، خاصة بعد تألق اللاعب مع الكبير الإيطالي فى الموسم الحالي.

وأفادت التقارير أن المبلغ التى ترصده إدارة النادي الإنجليزي من أجل التعاقد مع اللاعب قد يتجاوز حاجز 120 مليون يورو، فى ظل إمكانيات اللاعب الهائلة مقارنة بصغر سنه وتطوره المستمر، الشئ الذي قد يقرب اللاعب لقلعة "البلوز" فى المريكاتو الشتوي القادم.



موقف نادي ميلان من بيع نجم الفريق

ومن جانبه أكد مسئولي نادي ميلان صعوبة التفريط فى اللاعب فى الفترة المقبلة، لاسيما أن هذه الفترة تشهد تألق اللاعب بشكل كبير، إضافة إلى أن الموسم القادم يعد الأخير فى مسيرة زلاتان مع ميلان، مما يصعب من خروج أثنين من أفضل المهاجمين فى فترة زمنية صغيرة.



شرط وحيد يسمح لمسئولي الفريق بيع لياو

ويري مسئولي النادي الإيطالي أن الإحتفاظ باللاعب لفترة زمنية أطول تعد الحل الأمثل فى الوقت الراهن، ولكن عدم تجديد اللاعب حتى الآن مع ميلان قد يثير قلق بعض مسئولي الفريق وجهازه الفني، مما يجبر الفريق على الموافقة برحيل اللاعب فى الصيف القادم.

الجدير بالذكر أن اللاعب يمتلك شرطاً جزئياً فى عقده تبلغ قيمته 150مليون يورو، مما قد يدفعهم للموافقة على عرض نادي تشيلسي حال تم رفعه إلى 130 مليون يورو وإقترابه من قيمة الشرط الجزائي، والذي تم وضعه للاعب من أجل تحقيق أكبر إستفادة من اللاعب قبل مغادرة الفريق.