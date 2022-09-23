مقتل 10 في إطلاق نار بحانة في المكسيك (أ ف ب).

أفاد مسؤولون أن مسلحين مجهولين فتحوا النار في حانة بوسط المكسيك مما أدى إلى مقتل عشرة في أحدث اندلاع لأعمال العنف في البلاد.

وقال مسؤول في الشرطة من بلدة تاريمورو بولاية غواناخواتو، التي شهدت في السنوات القليلة الماضية حروباً شرسة بين عصابات المخدرات المتناحرة، «يبدو أنه كان هجوماً مباشراً».

أضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، أن جميع الضحايا العشرة في الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء كانوا من الذكور، ولم يُلق القبض على أي شخص حتى الآن.

وقال مسؤول بحكومة الولاية إن تسعة من الرجال قتلوا في مكان الحادث بينما توفي العاشر متأثراً بجراحه بعد نقله إلى المستشفى.