الصحة العالمية: إعلان انتهاء جائحة كورونا لا يزال بعيد المنال

22 سبتمبر , 2022
نيويورك: خفف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من تأكيده على “اقتراب نهاية جائحة (كوفيد -19)”، محذراً من أن إعلان انتهاء الأزمة “لا يزال بعيد المنال”.
وفي الأسبوع الماضي، ذكر غيبريسوس في تصريحات للصحفيين أن “العالم لم يكن أبدا في وضع أفضل لإنهاء الوباء، والنهاية تلوح في الأفق”.
وذهب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبعد من ذلك، عندما أعلن في مقابلة تلفزيونية أذيعت، يوم الأحد الماضي، أن الوباء في الولايات المتحدة “انتهى”.
ولكن في حديثه لوسائل الإعلام مرة أخرى، اليوم الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، بدا رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أقل تفاؤلا عن الأسبوع الماضي، إذ أوضح أن “القدرة على رؤية النهاية، لا تعني أننا وصلنا إلى النهاية”.
وكرر تصريحاته بأن العالم كان في أفضل وضع فيه على الإطلاق لإنهاء الوباء، مع استمرار انخفاض عدد الوفيات الأسبوعية – والآن فقط 10 في المئة مما كان عليه في ذروته في كانون الثاني 2021.
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