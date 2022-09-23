انت الان تتابع خبر القبض على شخص اساء لـ"المقدسات" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، " بعد ظهور أحد الأشخاص في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أساء فيه إلى المقدسات الدينية وبما يهدد السلم المجتمعي، ونتيجة لتعاون المواطنين تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".



وتوعد الجهاز وفق البيان، "برصد وإحباط كافة الحالات التي تهدف إلى تهديد الأمن المجتمعي".