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بعد الاحتجاجات الأخيرة.. الجيش الإيراني يهدد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجيش في بيان، "نستنكر أعمال الشغب الأخيرة وتدمير الممتلكات العامة وتعطيل أمن المواطنين"، مردفاً "قواتنا مستعدة لمواجهة مؤامرات الأعداء".

وأضاف، "ندعم قيادة الشرطة ومستعدون للتعامل مع مؤامرات الأعداء المختلفة والدفاع عن أمن ومصالح الأمة الإيرانية"، مؤكدا أنه "سيتصدى للأعداء"، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات في البلاد.


وتابع الجيش الإيراني، "سنتصدى للأعداء لضمان الأمن والسلام في البلاد"، مبينا ان ""هذه الأعمال اليائسة جزء من استراتيجية خبيثة للعدو هدفها إضعاف النظام الإسلامي".

ونظم الإيرانيون تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على وفاة مهسا أميني (22 عاما) الأسبوع الماضي بعد اعتقالها لارتدائها "ملابس غير لائقة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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