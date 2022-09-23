نواب في مجلس الدوما الروسي يطلبون الالتحاق بالجيش

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن سكرتير المجلس الاستشاري لكتلة "روسيا الموحدة"، أندريه تورتشاك، عن تلقيه طلبات من 4 نواب بمجلس الدوما لإرسالهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة كجزء من القوات المسلحة الروسية.

جاء ذلك وفقا لما نقله المكتب الصحفي لـ "روسيا الموحدة"، حيث صرح تورتشاك بأن وزارة الدفاع الروسية سوف تنظر في الطلبات الأربع.

وصرح تورتشاك بأن النواب الأربعة هم رئيس لجنة شؤون الصحة بمجلس الدوما، دميتري خوزبيزوف، ونائب رئيس لجنة شؤون الدفاع، دميتري سابلين، ونائب رئيس لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل، فيتالي ميلونوف، ونائب رئيس لجنة شؤون الاقتصاد، وسكرتير فرع خاكاسيا الإقليمي لـ "روسيا الموحدة"، سيرجي سوكول.

وتابع تورتشاك: "لقد عمل دميتري خوزبيزوف ودميتري سابلين وفيتالي ميلونوف معنا في دونباس منذ الأيام الأولى من العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في إطار عمليات الطوارئ الخاصة، لإنقاذ المدنيين من أيدي نظام كييف، وهم يعرفون جيدا ما يعنيه أن تكون روسيا على أرض روسية أصيلة احتلها النازيون الجدد، وما هو النضال من أجل الحق في أن تكون روسيا".

وكان الرئيس الروسي قد ألقى أمس خطابا بشأن الوضع في دونباس ومسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذكر أن موسكو ستدعم قرارات التصويت في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، وخيرسون، وزابوروجيه، بينما أعلن عن تعبئة جزئية في روسيا، واصفا ذلك بالقرار المناسب تماما للتهديدات الحالية.