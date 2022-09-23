أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة، عند مستوى تعاملات أمس.

يقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 3 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 5.5 جنيه و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5.5 جنيه و8 جنيهات.

التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 و10 جنيهات.

المانجو البلدي بين 7 و9 جنيهات.