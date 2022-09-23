سعر الذهب اليوم يتراجع 20 جنيهًا للجرام مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

هوى سعر الذهب اليوم الجمعة، مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 20 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

وكان البنك المركزي المصري، قرر الخميس، تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، لتظل 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وكان سعر جرام الذهب في مصر قفز 27 جنيهًا على مدار تعاملات الخميس.

أسعار الذهب اليوم

هبط أسعار الذهب عيار 14 إلى 760 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 977 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1140 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1303 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب عند 9120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

سجل سعر الذهب عالميا بنهاية تعاملات الخميس، نحو 1673 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.