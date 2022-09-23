شكرا لقرائتكم خبر عن مستهدفات حكومية لخفض نسب المعدل السكانى والأمية واستقرار الأسعار.. بالأقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت وثيقه التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) الضوء علي أبرز المستهدفات في مجال التنمية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا المستهدفات الحكومية :

1- مواصلة خفض معدل النمو السكاني من نحو 2% عام 18/19 إلى نحو 1.8% في عام الخطة.

2- خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة إلى نحو 17% في نهاية عام الخطة.

3- تحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم العام 10% في نهاية عام الخطة. ايتية والحديثة .

4- خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7% عام 19/20 إلى ما دون 25% في عام 2022/2023 وتحت خط الفقر المدقع من 4.5% إلى نحو 3,8%.

5- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (20) نقطة مئوية فيما بين المحافظات.

6- زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.