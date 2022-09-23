شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة النواب": الحوار الوطنى حدث تاريخى لبناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يهدف فى المقام الأول لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن في الحوار المجتمعي، متابعا:" الحوار الوطنى يعد حدثا تاريخيا يجب أن يشارك في صناعته كل مصري، خاصة وأن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة الآليات التي تعكس الإصرار على تقديم كل سبل الدعم للوصول للفلسفة المطلوبة".

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشاركة جميع فئات المجتمع من أحزاب ومجتمع مدني، شخصيات العامة، خبراء، باحثين، وصولا إلى المواطن البسيط في تقديم رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن القضايا الوطنية المطروحة على مائدة الحوار، يجعل للحوار الوطنى حدث تاريخي وفرصة عظيمة للم الشمل وإعلاء راية الوطن خاصة وأن الجميع يتجرد من المصلحة الشخصية للمصلحة العامة، ومن ثم فهو بمثابة فرصة كبيرة لتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي بدأتها الدولة منذ 8 سنوات، للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الحوار الوطني يسير باتجاه داعم لتوسيع المشاركة الوطنية الفعالة وإيجاد مساحات مشتركة نحو رؤية تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية سليمة وذلك من خلال مشاركة كل الفئات والأطياف للوصول للأهداف المنشودة ونتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة وأن اللجان الفرعية بالمحاور الرئيسية الثلاث تتناول كافة القضايا التي تمثل أولويات العمل الوطني في الوقت الراهن.