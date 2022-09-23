22 سبتمبر , 2022 تعيين الدكتورة هلا التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان في السعودية. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الخميس)، أمراً ملكياً بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير. كما أصدر الملك سلمان أمراً بإعفاء الدكتور عواد بن صالح العواد من منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، إلى جانب إعفاء الدكتور ساعد بن خضر الحارثي مستشار وزير الداخلية من منصبه.

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين الدكتورة هلا التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.