مقتل 15 مهاجراً وانتشال 8 من زورق في المياه السورية

22 سبتمبر , 2022 صورة متداولة لحادث غرق زورق في المياه السورية. ذكرت صحيفة الوطن السورية مساء اليوم الخميس أن السلطات السورية انتشلت 15 جثة وأنقذت ثمانية ناجين من المياه الإقليمية السورية من زورق قرب مدينة طرطوس الساحلية وتواصل جهودها لإنقاذ آخرين.

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