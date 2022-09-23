واشنطن تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بعد وفاة الشابة مهسا أميني

22 سبتمبر , 2022 تحركات في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني (أ ف ب). أعلنت واشنطن الخميس فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم «العنف بحق المتظاهرين» وكذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها. وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان أن هذه العقوبات تستهدف «شرطة الأخلاق الايرانية وكبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين المسؤولين عن هذا القمع» و«تثبت الالتزام الواضح لإدارة بايدن-هاريس لجهة الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران والعالم».

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