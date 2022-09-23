شكرا لقرائتكم خبر عن مقترحات برلمانية لتحديد المناطق الصناعية للعاملين بالخارج.. بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسه النائب هاني سري الدين، توصيات الهيئات البرلمانية في شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، التي وافق عليها المجلس.

وفي هذا الصدد، نستعرض توصيات الهيئة البرلمانية :

1- تعميق التصنيع المحلي باعتباره من أولويات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال :

أ- عمل مجمعات صناعية صغيرة متجاوره يصنع جزء من المنتج بمراحل متتالية حتي اكتمال تصنيع المنتج بالشكل النهائي اسوة بالتجربة الصينية وتدريب الشباب وتأهليهم للتملك بتسهيلات وفقا للمبادرة الرئاسية لتمكين الشباب.

ب- تحديد مناطق صناعية للعاملين بالخارج بالدولار يراعي فيها الصناعات التي نستوردها لضخ استثماراتهم داخل الدولة ويمكن تملك أكثر من فرد باسهم في المصنع الواحد حيث ان عددهم حوالي 12 مليون مصري وكانت لهم كلمة الفصل في رفع الاحتياطي النقدي حينما خصصت لهم الدولة اراضي بيت الوطن خاصة أنهم لا يعرفون الالولويات والفرص المتاحه في الوطن ومن ثم على الدولة أن تحدد مشروعات تستهدف كسر فجوه الاستيراد والوصول الي تحقيق الاكتفاء الذاتي وإعداد دراسات الجدوي والفرص الاستثمارية المستهدفه وعرضها لهم عن طريق مواقع هيئة التنمية الصناعية ويحدد قيمة هذه الاراضي بالدولار.

2- تفعيل الشباك الواحد كما وجهت القيادة بعيد عن البروقراطية.

3- في إطار مشروع حياة كريمة يقترح التوسع في المشروعات الصغيرة الخاصة بطبيعه القري كالانتاج الحيواني والاعمال اليدوية التي تميز كل مكان ويدرب عليها الشباب والمراه وتوفير الدعم لها من من خلال مبادرات وقروض ميسرة لتعود القري منتجة وتتوافر فيها فرص العمل لتوطن الصناعات التي تميزها وتعود الي سالف عهدها.

4- توفير بيانات دقيقه عن كل ما نحتاجه بشكل واضح عن طريق مراكز الاحصاء وطرحه لعمل تصور عام يستهدف المبدعين ورجال الاعمال للاشتراك في عمل خطط غير تقليدية قابلة للتحقيق.