شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الاعتماد ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة.. التفاصيل فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مكاتب الاعتماد، دور كبير فى دعم المشروعات الصغيرة التى تعد قاطرة التنمية وذلك فى خطوة الغرض منها تشجيع الشباب على المشروعات الصغيرة لتوفير المزيد من فرص العمل وفى نفس الوقت دعم المنتج المحلى وتعزيز المنافسة.

وفيما يلى نستعرض دور مكاتب الاعتماد فى دعم تطبيق فلسفة القانون على أرض الواقع.

ووفقا للقانون

مكاتب الاعتماد هى المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع ، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية ، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.

الجدير بالذكر، أنه يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات ، بناء على رغبة المشروع ، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص ، ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم، ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت فى أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة (13) من هذا القانون.