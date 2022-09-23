شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيلينسكي يطالب الشعب الروسي برفض تعبئة بوتين وتسليم أنفسهم إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشعب الروسي، إلى الاحتجاج على قرار التعبئة الذي أعلنه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وطالب زيلينكسي الروس بعدم الاستجابة للقرار، أو تسليم أنفسهم للجيش الأوكراني.

وقال زيلينسكي بالروسية، الخميس، في رسالته المصورة التقليدية "قتل 55 ألف جندي روسي في هذه الحرب خلال 6 أشهر.. هل تريدون المزيد؟ كلا؟ احتجوا.. ناضلوا.. اهربوا أو سلموا أنفسكم للجيش الأوكراني".

وقال الرئيس الأوكراني "أنتم شركاء سلفا في كل جرائم الجيش الروسي وعمليات القتل والتعذيب التي تعرض لها الأوكرانيون، لأنكم لزمتم الصمت، ولأنكم لا تزالون تلزمون الصمت".

وأضاف "إنها ساعة الاختيار بالنسبة إليكم. بالنسبة إلى الرجال في روسيا، إنه الاختيار بين الموت والحياة، بين أن يصاب المرء بالشلل أو يحافظ على صحته".

وتابع قائلا "وبالنسبة إلى النساء في روسيا يكمن الاختيار في خسارة أزواجهن وأبنائهن وأحفادهن إلى الأبد، أو في محاولة حمايتهم من الموت، من الحرب، من رجل واحد"، في إشارة إلى بوتين.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، التعبئة الجزئية في إطار العملية العسكرية التي يشنها جيش بلاده على أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي.

وتعد هذه هي أول تعبئة عسكرية في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945).

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بأنه يهدف إلى تجنيد 300 ألف من ذوي الخبرة، للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية فإن المعابر الحدودية لروسيا مع دول مجاورة لها شهدت تدفقا من الرجال هربا من التعبئة الجزئية التي أعلنها بوتين.