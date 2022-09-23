شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تطوير التعليم الجامعى وقبل الجامعى فى 8 نقاط .. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرض تقرير حكومى لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مقدم للبرلمان، بشكل تفصيلي عن الملامح الأساسية لمبادرات قطاع التعليم (قبل الجامعي والجامعي)، المرصودة بالخطة الاستثمارية خلال العام المالي الجديد 2022/2023، وفي مقدمتها خفض الكثافة الطلابية بالفصول والاختبارات المميكنة بالجامعات.
وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات المستهدفة والمخصصات المالية في قطاع التعليم خلال العام الجديد :
1- خفض كثافة الفصول
- توفير 25 ألف فصل
- الاعتمادات المالية 15 مليار
2- تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي:
- إنشاء 10 مدارس يابانية جديدة
- إنشاء 20 مدرسـة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية
- الاعتمادات المالية 875 مليون جنية.
3- تطوير التعليم (2)
- 700 مليون جنية
4- بنك المعرفة ( قناة مدرستنا)
- الاعتمادات المالية 700 مليون جنية
5- فضول الفراغات الذكية
- توفير 650 فضل
- الاعتمادات المالية 324 مليون جنية
6- الجامعات الأهلية
- إنشاء وتجهيز 15 جامعة أهلية بطاقة استيعابية 150 ألف طالب
- الاعتمادات المالية المخصصة 7.4 مليار جنية
7- الاختبارات المميكنة في الجامعات
- ترتفع من 12 إلي 27 جامعة
- ميكنة 154 مركز اختبار علي مستوي الجمهورية
- الاعتمادات المالية 1 مليار جنية
8- الجامعات التكنولوجية
- من 3- 9 جامعات
- من 7.5 إلي 22.5 ألف طالب
- الاعتمادات المالية 442 مليون جنية