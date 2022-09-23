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خطة تطوير التعليم الجامعى وقبل الجامعى فى 8 نقاط .. بالأرقام

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القاهرة - سامية سيد - استعرض تقرير حكومى لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مقدم للبرلمان، بشكل تفصيلي عن الملامح الأساسية لمبادرات قطاع التعليم (قبل الجامعي والجامعي)، المرصودة بالخطة الاستثمارية خلال العام المالي الجديد 2022/2023، وفي مقدمتها خفض الكثافة الطلابية بالفصول والاختبارات المميكنة بالجامعات. 

 

وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات المستهدفة والمخصصات المالية في قطاع التعليم خلال العام الجديد : 

1- خفض كثافة الفصول 

- توفير 25 ألف فصل 

- الاعتمادات المالية 15 مليار 

 

2- تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي:

- إنشاء 10 مدارس يابانية جديدة 

- إنشاء 20 مدرسـة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية 

- الاعتمادات المالية 875 مليون جنية. 

 

3- تطوير التعليم (2) 

- 700 مليون جنية 

 

4- بنك المعرفة ( قناة مدرستنا) 

- الاعتمادات المالية 700 مليون جنية 

 

5- فضول الفراغات الذكية

- توفير 650 فضل

- الاعتمادات المالية 324 مليون جنية

 

6- الجامعات الأهلية 

- إنشاء وتجهيز 15 جامعة أهلية بطاقة استيعابية 150 ألف طالب 

- الاعتمادات المالية المخصصة 7.4 مليار جنية 

 

7- الاختبارات المميكنة في الجامعات 

- ترتفع من 12 إلي 27 جامعة 

- ميكنة 154 مركز اختبار علي مستوي الجمهورية 

- الاعتمادات المالية 1 مليار جنية 

 

8- الجامعات التكنولوجية 

-  من 3- 9 جامعات 

- من 7.5 إلي 22.5 ألف طالب 

- الاعتمادات المالية 442 مليون جنية 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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