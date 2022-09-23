شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تطوير التعليم الجامعى وقبل الجامعى فى 8 نقاط .. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض تقرير حكومى لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مقدم للبرلمان، بشكل تفصيلي عن الملامح الأساسية لمبادرات قطاع التعليم (قبل الجامعي والجامعي)، المرصودة بالخطة الاستثمارية خلال العام المالي الجديد 2022/2023، وفي مقدمتها خفض الكثافة الطلابية بالفصول والاختبارات المميكنة بالجامعات.

وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات المستهدفة والمخصصات المالية في قطاع التعليم خلال العام الجديد :

1- خفض كثافة الفصول

- توفير 25 ألف فصل

- الاعتمادات المالية 15 مليار

2- تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي:

- إنشاء 10 مدارس يابانية جديدة

- إنشاء 20 مدرسـة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

- الاعتمادات المالية 875 مليون جنية.

3- تطوير التعليم (2)

- 700 مليون جنية

4- بنك المعرفة ( قناة مدرستنا)

- الاعتمادات المالية 700 مليون جنية

5- فضول الفراغات الذكية

- توفير 650 فضل

- الاعتمادات المالية 324 مليون جنية

6- الجامعات الأهلية

- إنشاء وتجهيز 15 جامعة أهلية بطاقة استيعابية 150 ألف طالب

- الاعتمادات المالية المخصصة 7.4 مليار جنية

7- الاختبارات المميكنة في الجامعات

- ترتفع من 12 إلي 27 جامعة

- ميكنة 154 مركز اختبار علي مستوي الجمهورية

- الاعتمادات المالية 1 مليار جنية

8- الجامعات التكنولوجية

- من 3- 9 جامعات

- من 7.5 إلي 22.5 ألف طالب

- الاعتمادات المالية 442 مليون جنية