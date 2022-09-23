شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل اللجنة الوزارية القائمة على شئون الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج حتى عام 2022، تشكيل اللجنة الوزارية القائمة على شؤون الحج .

نص القانون فى المادة 5 على أن تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة، والطيران المدني، والنقل، والقوي العاملة.