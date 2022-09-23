شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل اللجنة الوزارية القائمة على شئون الحج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج حتى عام 2022، تشكيل اللجنة الوزارية القائمة على شؤون الحج .
نص القانون فى المادة 5 على أن تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة، والطيران المدني، والنقل، والقوي العاملة.
ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وللجنة الوزارية أن تستعين بمن تري ضرورة الاستعانة به.
ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة الوزارية غرفتا عمليات في الداخل والخارج.