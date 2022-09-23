محمد صلاح يفاجئ عروسين في فندق إقامة المنتخب بالإسكندرية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

فاجأ محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المصري لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي، عروسين خلال جلسة تصوير حفل زفافهما مساء الخميس بمقر فندق إقامة المنتخب المصري في مدينة برج العرب غرب الإسكندرية.

ظهر محمد صلاح في مقطع فيديو، التقط بواسطة أحد المشاركين بجلسة تصوير الزفاف، عندما دخل مكان تصوير العروسين، ليشاركهما فرحتهما ويلتقط معهما صورًا تذكارية.

مازح محمد صلاح العريس قبل مغادرته المكان قائلا "متنزلهاش دلوقتي" في إشارة للصورة التذكارية، ليغادر بعدها راكضًا ليلحق بزملائه في مقر إقامتهم.

يذكر أن منتخب مصر الأول لكرة القدم اختتم استعداداته بمشاركة 27 لاعبا المتواجدين في معسكر الفريق، لمواجهة منتخب النيجر وديا المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بستاد الإسكندرية الدولي.

وتضم القائمة النهائية التي اختارها البرتغالي روي فيتوريا كل من:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

الدفاع:

كريم فؤاد

عمر جابر

على جبر

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمود الونش

محمد حمدي

أحمد أبو الفتوح

خط الوسط:

حمدي فتحي

طارق حامد

أيمن أشرف

محمود حمادة

إمام عاشور

إسلام عيسى

أحمد سيد زيزو

محمد إبراهيم

الهجوم:

محمد صلاح

عبد الرحمن مجدى

أحمد حسن كوكا

مروان حمدي

مصطفى محمد

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه