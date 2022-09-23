برلين: قمع «النساء الشجاعات» في إيران هو «تعرض للإنسانية»

تحركات في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني (أ ف ب).

نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس بـ«الهجوم الوحشي على النساء الشجاعات» اللواتي يتظاهرن منذ أيام عدة في إيران، معتبرة أن قمع التظاهرات يشكل «تعرضاً للإنسانية».

وقالت الوزيرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن «الهجوم الوحشي على النساء الشجاعات هو تعرض للإنسانية»، مضيفة أن ألمانيا تعتزم رفع «هذا الانتهاك لحقوق النساء وتالياً لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة».