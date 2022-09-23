غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق في الحرب «الوحشية» في أوكرانيا

22 سبتمبر , 2022
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ ف ب).
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إلى إجراء تحقيق في الحرب «الوحشية» في أوكرانيا، وذلك لدى افتتاحه اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي يحضره كبار الدبلوماسيين الروس والأميركيين.
وقال غوتيريش إن تقارير هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تظهر «قائمة من (الأعمال) الوحشية -- إعدامات بإجراءات تعسفية وعنف جنسي وتعذيب وغيرها من الممارسات اللاإنسانية والمهينة بحق مدنيين وأسرى حرب».
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