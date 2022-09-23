22 سبتمبر , 2022 تسجيل انقطاع جديد للإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران خلال الاضطرابات (أ ف ب). أعلنت مجموعة «نتبلوكس»، المعنية بمراقبة تعطيلات خدمات الإنترنت، على «تويتر» اليوم الخميس إنه تم تسجيل تعطل جديد للإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، مع اتساع نطاق الاضطرابات بسبب وفاة امرأة بعد أن ألقت شرطة الأخلاق الإيرانية القبض عليها.

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