وزير النقل السوري يخطر نظيره اللبناني بانتشال 33 جثة من زورق على متنه لبنانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

أبلغ وزير النقل السوري زهير خزيم نظيره اللبناني علي حمية خلال اتصال عن انتشال 33 جثة و16 من الناجين، بعد ورود معلومات عن غرق زورق مقابل ساحل طرطوس في سوريا على متنه لبنانيين .

وأعلن المكتب الإعلامي للوزير حمية، في بيان مساء اليوم الخميس أن الوزير أجرى "سلسلة من الاتصالات المكثفة متابعة لهذا الموضوع".

وأشار الوزير خزيم إلى أن "هناك 24 زورقا للبحث تعمل منذ الساعة الأولى لورود المعلومات عنه"، مضيفا بأن "ثمة فرقا تنتشر على الشاطئ للغاية نفسها، وستعمل هذه الليلة وغدا صباحا لاستكمال عمليات البحث عن ناجين وانتشال الضحايا".

وأجرى الوزير حمية، بحسب البيان أيضا اتصالا "مع المدير العام للموانئ السورية العميد سامر قبرصلي، والذي أكد لنا بأن الكوادر السورية تعمل الآن بكل جهودها على ما يمكن إنقاذه من الزورق البحري، وذلك في موقع مقابل منطقة المنطار ومقابل أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس".

وأكدت مصادر في محافظة طرطوس لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) "أن ارتفاع أمواج البحر حاليا ربما يقذف جثثا جديدة إلى الساحل في مناطق المنطار والهيشة وأرواد ".

من جانبه، قال مصدر طبي من مشفى بانياس لـ (د.ب.أ) "إن الكوادر الطبية في مشفى الباسل تقوم بتقديم العلاج للناجين من غرق القارب خلال عملية انتشالهم من البحر وبعد وصولهم إلى المشفى".