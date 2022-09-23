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رد حاسم.. وزارة التعليم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة في العام الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، حقيقة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل الدراسة ليوم 10 أكتوبر المقبل.

وقال مصدر مسئول في الوزارة لـ"الخليج 365"، إن كل ما ينتشر حول تأجيل الدراسة إلى يوم 10 أكتوبر المقبل عاي تماما عن الصحة، مؤكدا أن الدراسة في موعدها المقرر لها، 1 أكتوبر المقبل.

وكان الوزير الدكتور رضا حجازي، أكد أن الدراسة تنطلق في العام الجديد، في المدارس الدولية يوم 18 سبتمبر، بينما تبدأ في المدارس الحكومية وباقي المدارس يوم 1 أكتوبر المقبل.​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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