إحباط تهريب كمية من المخدرات مع راكب قادم من نيويورك في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب أجنبي لتهريب "دولاب" مخدرات فور وصوله من أمريكا، وأخفى المضبوطات داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، استوقف أحمد صبري مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك وهاني مصطفى رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وكلّف جمال أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بسمة حسني مأمورة الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ضبطت معه "تانك" بداخله زيت الماريجوانا المخدر، و2 كيس بداخلهما نبات الماريجوانا، و2 كيس حلوى بالمخدرات، وعلبة بلاستيكية بداخلها بودرة الكوكايين المخدر، وعلبة بلاستيكية بداخلها مواد مخدرة، وسيجارة إلكترونية بها مادة cbd.

وأمر حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحاله إلى النيابة لحيازته مخدرات