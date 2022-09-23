شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات كبرى.. القطاع الزراعى يحقق نهضة وطفرة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الدولة المصرية نجاحات وإنجازات عديدة في المجالات الاقتصادية، والتى تحقق فيها العديد من الإنجازات، منها تدشين المشروعات القومية الكبرى في المجالات الزراعية والبناء وغيرها من عوامل التنمية التي تسير عليها الدولة المصرية للنهوض بمجال الزراعة والأمن الغذائى بشكل عام.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة يشعر بها المواطن المصري، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية، وأن مصر كانت منذ سنوات كانت تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن في توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة، حيث حقق القطاع الزراعي نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.