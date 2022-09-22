مجلس الوزراء التونسي يصادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):

صادق مجلس الوزراء التونسي، خلال اجتماع اليوم الخميس، أشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.

وصادق المجلس على 3 مشاريع مراسيم يتعلق الأول بتكفل الدولة بنسبة من أقساط تأمين الصادرات نحو دول السوق الإفريقية، والثاني بنسبة الفائدة المشطة، والثالث بالانتزاع من أجل المصلحة العامة.

كما صادق المجلس على عدد من الأوامر الرئاسية من بينها: أمر يتعلق بتنقيح أمر متعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الإجمالية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما، ومشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الزراعي المضمون، ومشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الزراعية الخاضعة لمجلة الشغل.