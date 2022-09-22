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عون يدعو الدول العربية للوقوف إلى جانب لبنان ودعمه ليجتاز المرحلة الصعبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الدول العربية إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ودعمه؛ حتى يتمكن من اجتياز المرحلة الصعبة الحالية التي يعيشها.

جاء ذلك في كلمة للرئيس عون، اليوم الخميس، خلال استقباله لوفد من اتحاد المحامين العرب.

واعتبر عون أن انعقاد الدورة الأولى لاتحاد المحامين العرب هذا العام في طرابلس شمالي لبنان هو أيمان بلبنان وبما يشكله من ملتقى لأشقائه العرب وللحضارات الإنسانية على تنوعها.

وخلال اللقاء، عدد الرئيس عون الأزمات التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة، والتي أفضت إلى اندلاع أزمة اقتصادية ومالية حادة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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