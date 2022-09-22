الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي باليابان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مشاركتها في المعرض السياحي الدولي Tourism Expo Japan 2022 والمقام حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو والذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، والذي يعد أحد أهم المعارض السياحية على مستوى العالم.

وبحسب بيان الخميس، افتتح الجناح المصري المشارك في المعرض السفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان، بحضور محمد يونس مدير المكتب المركزي لدول الشرق الأقصى بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من أعضاء السفارة المصرية في اليابان.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الوزارة هذا العام في فعاليات هذا المعرض تأتي في إطار حرصها على الترويج للمنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنتجات السياحية الجديدة على السوق الياباني والتي من بينها سياحة السفاري والتخييم وتسلق الجبال، وسياحة الجولف، وسياحة الغوص، لافتا إلى حصول منطقة البحر الأحمر بالغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم على المركز الثاني كأفضل وجهة للغوص عالمياً على التوالي منذ 2015 وذلك وفقا للاستبيان الذي أجرته مجلة DIVE البريطانية

ومن جانبه، أوضح ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة إلى أن الجناح المصري المشارك حظي في أول أيام المعرض بإقبال كبير من ممثلي شركات السياحة ومنظمي الرحلات اليابانيين وكذلك ممثلي وسائل الإعلام للتعرف على التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر والاكتشافات الأثرية التي الكشف عنها مؤخرا.

وخلال فعاليات اليوم الأول من المعرض عقد محمد يونس مدير المكتب المركزي لدول الشرق الأقصى بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدة لقاءات مهنية مع ممثلي كبرى الشركات اليابانية ( WAS - JTB - HIS - NTA )، كما عقد لقاء مع ممثل الاتحاد العالمي للجولف في منطقة شرق أسيا واليابان حيث تم تبادل المعلومات عن سياحة الجولف ومناقشة أهم السبل لدفع حركة سياحة الجولف من اليابان لمصر .

كما عقد لقاء مع منظمي معارض سياحية يابانية متخصصة في السياحة العلاجية والاستشفائية والروحية، كما التقى مع منظمي المعرض السياحي الدولي Marine Diving Fair حيث تم خلال اللقاء التعرف على جوانب سياحة الغوص وأهم متطلبات هذا النمط كما تم دعوة مصر لحضور هذا الحدث الكبير في مايو القادم .

كما عقد عدة لقاءات إعلامية مع عدد من ممثلي المجلات السياحية، بالإضافة إلى لقائه مع عدد من المؤثرين حيث تم إلقاء الضوء على الأنماط السياحية الجديدة على السوق الياباني.

جدير بالذكر أن الوزارة تشارك هذا العام في المعرض بجناح مساحته 63 متر مستوحى تصميمه من الطراز الفرعوني ويضم شاشة كبيرة لعرض بعض الأفلام والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية وما تتميز به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة. كما يشارك فيه عدد من الشركات السياحية والفنادق.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض السياحي الدولي Tourism Expo Japan 2022 يتم تنظيمه هذا العام بالعاصمة اليابانية طوكيو وتنظمه منظمة الجاتا، اتحاد شركات السياحية اليابانية المسئولة عن السياحة الخارجية باليابان، بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية، ويحضر المعرض العديد من جمهور الزائرين.