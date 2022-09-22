في احتفالية يوم التميز العلمي.. رئيس جامعة بنها: أبحاثنا تتوافق مع رؤية مصر 2030 - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته الثامنة بقاعة المؤتمرات الكبرى.

جاء ذلك في حضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات ، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين ، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأوائل الخريجين.

خلال كلمته قال الدكتور جمال سوسة، إن جامعة بنها تسعى لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاهتمام بالنابغين والمتميزين في شتى المجالات خاصة البحث العلمي من خلال تحقيق التميز محلياً وإقليمياً وعالمياً، لذلك وضعت الجامعة نصب عينيها مستهدفاتها التي تحقق ما ينبغى أن تكون عليه الجامعة فى عام 2030، وجعلت رسالتها تقديم مخرجات علمية وبحثية متميزة، واضعة ضمن أولوياتها المشاريع البحثية التطبيقية والنظرية وتمويلها ، وصولاً إلى النشر العلمي المتميز ، مما يساهم فى تعزيز سمعة الجامعة محليا وعالمياً ، واحتضان العقول المبدعة أملاً فى تحقيق نواتج تعلم تدفع بالتنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور جمال سوسة أن الجامعة قد تبنت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، وفي ظل التحديات التي تفرضها التنمية المستدامة أهدافا استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها من خلال استحداث برامج أكاديمية ذات علاقة وثيقة بمتطلبات المجتمع من أجل تأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل المحلى و الدولى والإقليمي، وبما يتواكب مع رؤية مصر 2030 بأبعادها الثلاثة (الاقتصادى، والاجتماعى، والبيئى) والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد رئيس الجامعة، أن الاحتفال بيوم التميز العلمي يهدف إلى تعزيز بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى البحث العلمي بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية، من خلال إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا ، وتبني المعايير العالمية وتنفيذ البرامج النوعية وتحقيق تكامل الجهود الفردية والمؤسسية.

كما أكد رئيس جامعة بنها على تقدير المتميزين علميا من أبناء الجامعة والذي يشمل الباحثين والطلاب والجهاز الإداري وتعميق مفاهيم التميز وتعزيز الاتجاهات الايجابية نحو المعرفة والبحث العلمي وبث روح الابتكار لدى الطلبة والباحثين والإداريين وإذكاء روح التنافس بين الأفراد وتوجيه الطاقات الفردية والمؤسسية نحو التميز العلمى فى المجالات التى تخدم توجهات الدولة التنموية والمشاريع القومية العملاقة فى ظل الجمهورية الجديدة، لقد أصبح الاحتفال بيوم التميز سمة رئيسية لجامعة بنها لدعم نشر ثقافة الإبداع والتميز بالمجتمع الجامعى وبؤرة اهتمام رئيسية لتقديم مخرجات متفردة لها عظيم الأثر في الارتقاء بتصنيف الجامعة بين مصاف الجامعات المحلية والدولية.

في سياق متصل كرم رئيس جامعة بنها والنواب خلال الاحتفالية أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة وجوائز الجامعة المختلفة لعام 2022، والمتميزون في النشر العلمي الدولي، وأوائل الخريجين من كليات الجامعة، كما جرى تكريم أعضاء الجهاز الإداري الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه خلال العام الأكاديمي 2021-2022 وتكريم الكليات التي ظهرت تخصصاتها الأكاديمية والبحثية بالتصنيفات الدولية المختلفة.