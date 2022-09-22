إعادة انتخاب ابو الهيل رئيساً للمكتب التنفيدي لمجلس وزراء الاعلام العرب

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في الاجتماع الذي عقد في القاهرة وحضره وزراء الاعلام العرب ورؤساء الهيئات من الدول الاعضاء، "التصويت على كافة بنود الاجتماع المعدة من اللجنة الدائمة للاعلام العربي والتي تضمنت التجديد للعراق مرة ثانية لرئاسة المكتب التنفيدي لمجلس وزراء الاعلام ألعرب".

ويشارك ابو الهيل في الاجتماع على رأس وفد ضم رئيس الجهاز التنفيدي لهيئة الإعلام والاتصالات محمد الاسدي وعضو مجلس المفوضين عبد الوهاب الصفار ومدير دائرة التنظيم الإعلامي في الهيئة.

ودعا أبو الهيل، في كلمته في الاجتماع، الاعلام العربي إلى "عكس صورة بغداد وصنعاء ودمشق وبيروت وطرابلس وكل عواصمنا الحبيبة بما يليق بها وبتاريخها وحضارتها ومستقبل ابنائها الطيبين، بدل ان يجوب ازقة وشوارع هذه المدن ليلتقط صورة سلبية طارئة عليها".



وتضمن الاجتماع الذي جاء تحضيراً لأعمال الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، "بحث عدد من قرارات اللجنة الدائمة للإعلام فضلا عن مناقشته عدد من الملفات المتعلقة بالقضايا الإعلامية العربية وآليات التعاون بين الدول كافة".

كما تم خلاله ايضا "مناقشة تفعيل أهداف الإستراتيجية الإعلامية العربية 2022 - 2026 بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة كورونا".

ويضم المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب في عضويته تسعة أعضاء هي العراق، ومصر، والسعودية، والجزائر، وتونس، وجزر القمر، واليمن، ولبنان بالإضافة الى دولة الكويت.