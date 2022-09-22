انت الان تتابع خبر الحيدري يشخص "فضيحة" تخص وزارة النقل خلال الأربعينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب السابق رزاق الحيدري، اليوم الخميس، أن هناك ما وصفها "فضيحة" تخص وزارة النقل خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).



وقال الحيدري خلال حديثه لبرنامج "علناً الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "هناك فضيحة على الحكومة العراقية ووزارة النقل حدثت خلال الزيارة الأربيعية".

وأضاف أن "ملايين الزائرين عانوا من سوء النقل، وبقوا ينتظرون العجلات في الشوارع وهذه مهزلة كبيرة وقضية مخزية على الحكومة وجميع الكتل السياسية تتحمل المسؤولية".

وسبق أن كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قبل أيام، عن عدد زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال رسول خلال ايجاز للإجراءات التي اتبعتها القوات المسلحة والوزارات الساندة لخطة تأمين الزيارة الاربعينية، إنه "للمرة الاولى تكون اعداد هائلة من الزائرين"، مشيراً الى أن "عدد الزائرين الاجانب بلغ خمسة ملايين ومجموع الزائرين بلغ 20 مليوناً".