انت الان تتابع خبر العراق يخطف برونزية سلاح المبارزة في بطولة العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حصل المبارز العراقي عمار هادي على الوسام البرونزي في فعالية سلاح سيف المبارزة في بطولة العالم المقامة احداثها في ايطاليا.



وقال رئيس اتحاد المبارزة علي حميد في بيان، "نحن سعداء جدا بهذا الوسام البرونزي الذي ناله بطلنا المبارز عمار هادي في فعالية سلاح سبف المبارزة الجارية احداثها حاليا في ايطاليا بمشاركة 32 دولة من كافة انحاء العالم".

واضاف حميد ان "سر سعادتنا بهذا الانجاز ان بطلنا عمار قد شارك بمفرده في هذه البطولة من دون مدرب او اداري او اي مرافق له في هذه المشاركة العالمية الكبيرة والتي جاءت على نفقة الشركة البريطانية برتش نتيجة الازمة المالية التي تعاني منها لجنتنا البارالمبية".