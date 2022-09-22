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انتشال جثث 15 مهاجراً غرق زورقهم قبالة طرطوس

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام الموانئ البحرية السوري العميد سامر قبرصلي، إنه تم إنقاذ 8 ناجين وأسعفوا إلى مشفى الباسل في المدينة.

وأشار إلى أن عمليات البحث في الموقع، ما زالت مستمرة بمشاركة زوارق العديد من الصيادين.


وأضاف أن كوادر المديرية يعملون "بكل جهودهم على إنقاذ زورق بحري، وذلك في موقع مقابل منطقة المنطار، ومقابل أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس".

ونقلت حسابات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ناجين أن الزورق "انطلق من لبنان - المنية منذ عدة أيام بقصد الهجرة ويحمل أشخاصا من عدة جنسيات".

يذكر أن وسائل إعلام لبنانية كانت تحدثت عن فقدان مركب على متنه 55 مهاجرا غير شرعي كان متجها من شمالي لبنان نحو إيطاليا، فيما أعطت وزارة الخارجية اللبنانية توجيهاتها لبعثتيها في اليونان وإيطاليا لمتابعة القضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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