واتساب تختبر ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد

نيويورك: تختبر شركة ”واتساب“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تتيح لمستخدمي نظام تشغيل ”أندرويد“ القدرة على ”تعديل“ الرسائل النصية.

وذكر تقرير صادر عن موقع ”WABetaInfo“ التقني، أن منصة المراسلة الفورية تعمل على تطوير ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من تعديل رسائلهم النصية المرسلة، مشيرًا إلى أن مستلمي الرسائل أيضًا سيتمكنون من رؤية تنبيه يقول: ”هذه الرسالة النصية معدلة“.

وبحسب ما ورد في التقرير، تم رصد الميزة الجديدة في إصدار تجريبي لتطبيق ”واتساب“ على نظام ”أندرويد“ يحمل الرقم ”2.22.20.12“، لكن الإصدار متاح فقط لمختبري الإصدار التجريبي قبل طرحه بشكل رسمي.

وأشار تقرير ”WABetaInfo“ – المنصة الأشهر في العالم في تتبع أخبار ”واتساب“ – إلى أن تطبيق المراسلة المملوك لشركة ”ميتا“ يعمل على هذه الميزة منذ عدة أشهر، حيث تم إصدارها في إصدار سابق، في مايو الماضي، لكن الشركة قررت سحبها بسبب خلل فني لم توضحه آنذاك.

وقال التقرير إنه في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان سيكون هناك حد زمني محدد لتعديل الرسائل النصية المرسلة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الإصدار العام المتوقع لهذه الميزة غير معروف حاليًا أيضًا.

وشارك الموقع التقني لقطات شاشة لشرح عمل الميزة الجديدة، تظهر رسالة تقول: ”في حال كنت تستخدم إصدارًا قديمًا من واتساب، يجب عليك أولًا تحديث التطبيق لكي تتمكن من تعديل الرسائل أو رؤية تلك المعدلة“.