انت الان تتابع خبر عقوبات أميركية تطال "شرطة الأخلاق" الإيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان أن هذه العقوبات تستهدف "شرطة الأخلاق الإيرانية وكبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين المسؤولين عن هذا القمع، وتثبت الالتزام الواضح لإدارة بايدن-هاريس لجهة الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران والعالم“.وجاءت هذه الخطوة عقب وفاة شابة إيرانية عقب احتجازها من قبل "شرطة الإخلاق" في طهران.

وانفجرت موجة غضب في الشارع الإيراني منذ أن أعلنت السلطات، الجمعة، وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، وهي من منطقة كردستان في شمال غرب إيران، والتي كانت أوقفت في 13 سبتمبر/أيلول في طهران بحجة ارتداء "ملابس غير محتشمة".

