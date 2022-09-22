رداً على روسيا: الناتو لا يرغب باندلاع حرب نووية

الشارقة - اميمة ياسر - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم، إنه يجب ألا يتم تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى نزاع نووي، مؤكدا أن الحلف لا يرغب باندلاع حرب نووية.

وأضاف ستولتنبرج - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن هناك اعتقادا سائدا بأن النزاع فى أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات، لذلك تعمل دول الحلف على تقوية موقف أوكرانيا.

وأشار الأمين العام لحلف الناتو - في وقت سابق - إلى أنه لم يتم رصد أى تغيير فى وضع الجاهزية في قوات الردع النووية الروسية، مؤكدا أن الحلف يراقب عن كثب تطورات الموقف، ويعتبر أنه من الصعب التنبؤ بما سيفضى إليه هذا النزاع ونتائجه في ظل التطورات في الميدان.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط، على أن يخضعوا لاختبارات وتدريبات تستند إلى الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما أعلن تأييده لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، غير المعترف بهما دوليا، ومقاطعتي خيرسون وزابوريجيا إلى روسيا.