وزير المالية: نأمل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد خلال شهر أو شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيرين صلاح:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال شهر وشهرين، وفقا لتصريحات نقلها موقع بلومبرج الشرق، اليوم الخميس.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تستكشف خيارات تمويل أخرى تتضمن الحصول على قروض ميسرة من الصين واليابان.

وتقدمت مصر بطلب لصندوق النقد الدولي في مارس الماضي، للحصول على برنامج تمويلي جديد.

وفي مايو الماضي توقع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تتوصل مصر لاتفاق مع الصندوق في غضون أشهر.

وبدأت مصر منذ نحو ست سنوات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ثم آخر في عام 2020 نتيجة لتداعيات أزمة كورونا حصلت على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، وقرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.

وبخلاف هذه القروض حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتي تسهم في دعم الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي.

قيمة القرض

وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية، فإن حجم القرض الذي تتفاوض مصر عليه مع الصندوق يقل عن 15 مليار دولار، وسيكون ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة.

وكان تقرير لبنك بي إن باريبا، توقع أن تحصل مصر على قرض بقيمة 10 مليارات دولار، قبل أن يخفض توقعاته لقيمة القرض إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.