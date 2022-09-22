بالصور- رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثامن لأمراض الباطنة بكلية الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فعاليات المؤتمر العلمي الثامن لأمراض الباطنة والتي نظمته كلية الطب.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن مهنة الطب من أشرف المهن وأجلها على الإطلاق، مؤكدًا دور الطبيب الهام في نهضة المجتمع وتقدمه من خلال اكتشافه للمرض ووصف الدواء اللازم، وتخفيف أوجاع الناس ومعاناتهم فيصبح الإنسان قادراً على مواصلة حياته والقيام بواجباته بالصورة السليمة.

وأشار سوسة، إلى أن كلية الطب بجامعة بنها حققت طفرة نوعية في شتى تخصصاتها الفرعية الدقيقة في أمراض الباطنة والدم، فضلًا على أن الكلية تضم نخبة من أكبر الأساتذة والعلماء الكبار الذين ساهموا في تخريج أطباء أكفاء ساهموا في تحسين الخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى، كما شاركت الكلية في جميع القوافل التي نظمتها الجامعة بقري محافظة القليوبية و المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمرات العلمية أصبحت الوسيلة المثلى والغاية المرجوة لتحقيق فرص تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على آخر المستجدات العلمية في التخصصات المختلفة ونسعى من خلالها زيادة خبرة زملائنا الأطباء نظريا وعلميا.

وأكد الدكتور سوسة، على أن المؤتمر يناقش آخر المستجدات في أمراض الباطنة وأحدث طرق التشخيص والعلاج لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والكلى والسكر ويأتي في مقدمة هذه الأمراض تشخيص وعلاج التهاب الكبد الدهني بعد أن نجحت مصر في القضاء على التهاب الكبد المصاحب لفيروس سي من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على دور الجامعة والأساتذة في توعية المجتمع ونقل خبراتهم لشباب الأطباء وصقل مهاراتهم وتعزيز دور الطبيب في المجتمع للوقاية من الأمراض ختاما أن العلاقة بين الطبيب والمريض تعتمد على الثقة المتبادلة والتي ينبغي الحفاظ عليها من أجل صحة المريض.