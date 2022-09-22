وزير التعليم يعزي الدكتور طارق شوقي في وفاة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة الله عبدالرحمن:

تقدم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعازي للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، في وفاة زوجته.

وكتب الوزير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور طارق شوقي في وفاة حرمه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كان أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، صباح اليوم، وفاة زوجته.

وقال شوقي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الخميس: البقاء والدوام لله.. توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي الغالية السيدة زينب المرشدي.

وتابع وزير التربية والتعليم السابق: تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة في التجمع الأول بإذن الله.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون.​