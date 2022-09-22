جثة و9 مصابين.. أول صور من موقع تصادم 3 سيارات في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

ينشر "الخليج 365" أول صور من موقع حادث تصادم 3 سيارات ميكروباص وثالثة سيارة أجرة على محور 30 يونيو بمدخل الحي الإماراتي جنوب محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين.

وكان مستشفى الزهور المركزى والسلام بورسعيد، التابعين لهيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، قد استقبلا جثة شخص و9 آخرين مصابين بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة في الجسم، نتيجة حادث تصادم سيارتين ميكروباص وثالثة سيارة أجرة على محور 30 يونيو بمدخل الحي الإماراتي جنوب بورسعيد.

حُرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

وانتقلت قوات الأمن ورجال المرور إلى المنطقة، برفقة الأجهزة التنفيذية المعنية، وجار اتخاذ اللازم لتسيير حركة السيارات في المنطقة، ومنع التكدس المروري أو تعطيل الحركة المرورية.