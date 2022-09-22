كيف تحرك سعر الدولار في يوم تحديد مصير الفائدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس في بنكي البركة وكريدي أجريكول، مع نهاية التعاملات، مقارنة بتعاملات أمس، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى، مع ترقب لقرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة في اجتماعه اليوم.

وارتفع سعر صرف الدولار أمس الأربعاء إلى المستوى التاريخي الذي سجله من قبل في ديسمبر 2016 مقابل الجنيه.

وخلال تعاملات الخميس، استقر متوسط سعر صرف الدولار في البنوك عند 19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع وهي نفس بيانات أمس، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال التعاملات اليوم مع مقارنتها خلال تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.47 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.44 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.42 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.49 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.45 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 19.47 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

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